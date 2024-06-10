Бабич: русские будут болеть за Сербию на Евро-2024, они всегда нас поддерживают

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич высказался о предстоящем выступлении в составе национальной команды на Евро-2024 и отметил поддержку российских болельщиков.

«Мы должны представлять нашу страну. Делать это как можно лучше, играть шаг за шагом. Надеемся, что сможем выйти из группы. Фавориты чемпионата для меня — Англия и Франция. С англичанами у нас в группе будет сложная первая игра, надеюсь, мы хорошо представим нашу страну. Как я уже говорил, Англия и Франция — фавориты всего Евро. Да, я знаю, что российские фанаты будут болеть за нас. Я чувствую это, когда играю в РПЛ — русские нас поддерживают», — приводит слова Бабича Metaratings.

В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Сербии начнёт свой путь на турнире с группы C, где её соперниками станут национальные команды Англтт, Дании и Словении. финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.