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Карпин: Головину что, самому написать заявление в «Реал» или «Барселону»?

Карпин: Головину что, самому написать заявление в «Реал» или «Барселону»?
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о перспективе ухода российского полузащитника Александра Головина из «Монако» в более статусный клуб.

— Александра признали лучшим игроком «Монако» в прошлом сезоне. Есть ему ещё куда расти в этой команде или желательно перейти на более высокий уровень?
— А «Монако» что, не высокий уровень? На всякий случай — вторая команда Франции.

— Я имею в виду претендентов на выигрыш Лиги чемпионов.
— Например?

— «Барселона», «Реал».
— А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»? Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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