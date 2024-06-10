Карпин: Головину что, самому написать заявление в «Реал» или «Барселону»?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о перспективе ухода российского полузащитника Александра Головина из «Монако» в более статусный клуб.
— Александра признали лучшим игроком «Монако» в прошлом сезоне. Есть ему ещё куда расти в этой команде или желательно перейти на более высокий уровень?
— А «Монако» что, не высокий уровень? На всякий случай — вторая команда Франции.
— Я имею в виду претендентов на выигрыш Лиги чемпионов.
— Например?
— «Барселона», «Реал».
— А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»? Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.