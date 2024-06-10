Колосков: всё идёт к тому, что Валерий Карпин продлит контракт со сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков полагает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продлит контракт с РФС.

«Карпин ещё не сказал, что уходит. РФС устами Митрофанова заявил, что сейчас идёт проработка деталей контракта. Говорилось, что, если он примет иностранную команду, контракт не продлят. Если он останется в «Ростове», то контракт будет продлён. То есть всё идёт к тому, что контракт со сборной Карпин продлит. Но сейчас фантазировать бессмысленно», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера.