Новичок «Локомотива» Воробьёв рассказал о разговоре с Галактионовым

Новичок «Локомотива», нападающий Дмитрий Воробьёв рассказал о разговоре с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«У нас уже состоялся разговор с Михаилом Михайловичем. Мы поговорили довольно-таки тепло, по делу, что сборы сложные, нужно к ним подготовиться. По футбольным качествам я тренера устраиваю, но будет тренировочный процесс, какие-то тактики, всё это. Будем разговаривать, общаться, я думаю, быстро найдём общий футбольный язык», — приводит слова Воробьёва пресс-служба «Локомотива».

Напомним, о трансфере форварда стало известно сегодня, 10 июня. Железнодорожники объявили об этом на своём официальном сайте. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.