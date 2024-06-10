Воробьёв — о переходе в «Локомотив»: в мечтах я хотел играть за большой клуб

Новичок московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал, что его мотивирует, а также о том, что хотел играть за большой клуб.

«Меня очень мотивирует моя семья. Когда я обзавёлся семьёй, стала ответственность другая. Я сам чувствую, как я, окрылённый, пошёл наверх. Я подумал, что мой взлёт начался благодаря моей семье, их поддержке. Они — моя мотивация.

Всегда верить в это нужно, в свои мечты, ставить большие задачи. Где-то в мечтах я хотел играть за большой клуб, но что это так быстро произойдёт, как бы ещё не был к этому готов», — сказал Воробьёв в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, Воробьёв является воспитанников «Краснодара». За основной состав «быков» Дмитрий провёл один матч. За свою карьеру форвард также успел поиграть за «Афипс», чешский «Градец-Карлове», «Нижний Новгород», «Волгарь», «Сочи» и «Оренбург».