Валерий Карпин выделил основное отличие Алексея Миранчука от брата Антона

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, чем отличается полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук от своего брата Антона Миранчука, который выступает за «Локомотив».

— Один Миранчук играет в России, другой — в Италии. Заметны ли различия в уровне мастерства, может быть, скорости мышления или работы с мячом?

— Замечаю разницу в физической готовности. В Италии этому аспекту подготовки уделяют больше внимания, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. Алексей Миранчук в минувшей встрече был капитаном национальной команды.