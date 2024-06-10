Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин выделил основное отличие Алексея Миранчука от брата Антона

Валерий Карпин выделил основное отличие Алексея Миранчука от брата Антона
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, чем отличается полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук от своего брата Антона Миранчука, который выступает за «Локомотив».

— Один Миранчук играет в России, другой — в Италии. Заметны ли различия в уровне мастерства, может быть, скорости мышления или работы с мячом?
— Замечаю разницу в физической готовности. В Италии этому аспекту подготовки уделяют больше внимания, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. Алексей Миранчук в минувшей встрече был капитаном национальной команды.

Материалы по теме
«Может, это последний мой матч в сборной России». Большое интервью с Карпиным
Эксклюзив
«Может, это последний мой матч в сборной России». Большое интервью с Карпиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android