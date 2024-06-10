Форвард «Локомотива» Воробьёв: главное — радовать людей, чтобы оставляли весь свой негатив

Новичок «Локомотива», нападающий Дмитрий Воробьёв рассказал, что хотел бы обрадовать фанатов железнодорожников своей игрой.

«Только на футбольном поле пересекались вот с Димой Бариновым, чуть-чуть общались, и всё, а так с кем-то лично не знаком. Есть для этого тренировочный процесс, сборы, я думаю, проблем с этим у меня никогда не было и не будет. Думаю, хорошо вольюсь в коллектив, и всё будет хорошо. Самое главное — радовать тех людей, которые приходят после работы поддержать нас на трибуны, чтобы они уходили с матча и весь негатив, который накопился у них за рабочий день, чтобы они всё здесь оставляли и счастливые шли домой, что их любимая команда победила», — приводит слова Воробьёва пресс-служба «Локомотива».

Напомним, о трансфере форварда стало известно сегодня, 10 июня. Железнодорожники объявили об этом на своём официальном сайте. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.