Булыкин: тренером сборной России должен быть человек, не задействованный в клубах

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о продолжении работы Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды России.

«Если Карпин не хочет продлевать контракт, то смысл продлевать? Надо найти кого-то другого — это задача РФС. Надо найти того, что захочет и сможет руководить сборной России, абстрагировавшись от клубной работы. Сборная — это совсем другая работа. Посмотрим, кого РФС выберет.

Моё мнение, что должен быть человек, который не задействован ни в каких клубных системах. Тренер сборной должен независимым взглядом посмотреть на российский футбол, на футболистов и готовить национальную команду пока к товарищеским матчам. Но, надеюсь, в будущем будут и официальные турниры. Здесь РФС лучше знает, когда и что может быть, а исходя из этого подбирают кандидатуру», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.