Франк Артига покинул пост главного тренера «Родины»

Пресс-служба футбольного клуба «Родина» объявила об уходе испанского специалиста Франка Артиги с поста главного тренера.

«У главного тренера «Родины» Франка Артиги закончился контракт с клубом. Футбольный клуб «Родина» благодарит Франка Артигу за совместно пройденный путь и всё хорошее, что произошло за эти 16 месяцев. Франк Артига продолжит работу в другом клубе. Желаем ему творческих успехов и удачи в тренерской карьере!» — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Напомним, Артига возглавил «Родину» в январе этого года после увольнения Дмитрия Парфёнова. До этого он работал в академии «Барселоны», где успел потренировать таких футболистов, как Дани Ольмо, Гави и Адама Траоре. С каталонской командой до 19 лет Артига становился чемпионом Испании. За свою тренерскую карьеру испанец успел посотрудничать с молодёжной сборной ОАЭ.

Под руководством Франка Артиги «Родина» завершила сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на пятом месте. Команда набрала 55 очков за 34 матча.