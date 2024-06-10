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Константин Тюкавин: матчи сборной не приелись. Говорят играть, значит, мы будем играть

Константин Тюкавин: матчи сборной не приелись. Говорят играть, значит, мы будем играть
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что товарищеские матчи сборной России игрокам национальной команды не надоели. Напомним, с конца февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

— Матчи сборной ещё не приелись?
— Да нет, конечно. Это сборная — нужно играть. Если говорят играть, значит, мы будем играть. Мы же не скажем, что это товарищеский матч, значит, не хотим ехать. Конечно, надо играть. И мы всегда будем с большим желанием приезжать в сборную, — приводит слова Тюкавина «Известия».

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России (0:4) состоялся в пятницу, 7 июня. На восьмой минуте игры полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

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