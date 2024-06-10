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Далич: Гвардиол — игрок настоящего и будущего, он станет одним из лучших защитников в мире

Далич: Гвардиол — игрок настоящего и будущего, он станет одним из лучших защитников в мире
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мыслями о защитнике национальной команды Йошко Гвардиоле.

«Он действительно универсален, у него есть мощь, энергия, сила, и, по нашей оценке, он нужен нам на левом фланге, потому что он может внести атакующий вклад и закрыть всё сзади. Последние месяцы подтверждают это. Он может сыграть на любой позиции, куда бы мы его ни поставили. Он игрок настоящего и будущего, он наверняка станет одним из лучших защитников в мире, если не лучшим», — приводит слова Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Хорватии находится в одной группе с Испанией, Италией и Албанией.

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