Далич: Гвардиол — игрок настоящего и будущего, он станет одним из лучших защитников в мире

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мыслями о защитнике национальной команды Йошко Гвардиоле.

«Он действительно универсален, у него есть мощь, энергия, сила, и, по нашей оценке, он нужен нам на левом фланге, потому что он может внести атакующий вклад и закрыть всё сзади. Последние месяцы подтверждают это. Он может сыграть на любой позиции, куда бы мы его ни поставили. Он игрок настоящего и будущего, он наверняка станет одним из лучших защитников в мире, если не лучшим», — приводит слова Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Хорватии находится в одной группе с Испанией, Италией и Албанией.