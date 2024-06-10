Карпин предположил, что скандал Сафонова с бывшей женой не отразился на игре вратаря

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение, что шумиха вокруг взаимоотношений голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова с бывшей женой не сказалась на игре вратаря за национальную команду.

«За исключением одного момента, когда он не захотел сыграть попроще, больше ошибок у Сафонова не было. Поэтому мне трудно оценить, сказалась ли [шумиха на Сафонове]. Я думаю, что нет», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что трансфер вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» находится на грани срыва. Футболисту запретили выезд из России. Причина — долг по алиментам в размере 60 млн рублей.