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Карпин предположил, что скандал Сафонова с бывшей женой не отразился на игре вратаря

Карпин предположил, что скандал Сафонова с бывшей женой не отразился на игре вратаря
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение, что шумиха вокруг взаимоотношений голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова с бывшей женой не сказалась на игре вратаря за национальную команду.

«За исключением одного момента, когда он не захотел сыграть попроще, больше ошибок у Сафонова не было. Поэтому мне трудно оценить, сказалась ли [шумиха на Сафонове]. Я думаю, что нет», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что трансфер вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» находится на грани срыва. Футболисту запретили выезд из России. Причина — долг по алиментам в размере 60 млн рублей.

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