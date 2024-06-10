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Анчелотти: если осенью Кроос передумает завершать карьеру, то мы начнём всё сначала

Анчелотти: если осенью Кроос передумает завершать карьеру, то мы начнём всё сначала
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что будет готов вернуть полузащитника Тони Крооса в команду, если тот передумает завершать карьеру.

«К сожалению, Кроос решил завершить карьеру. Он немец в своих решениях, но он продолжит жить в Мадриде. Я сказал ему, что если осенью он передумает, то мы начнём всё сначала после первого телефонного звонка», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal со ссылкой на Il Giornale.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, немецкий полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

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