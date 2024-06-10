Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти: после работы в «Наполи» и «Эвертоне» многие думали, что я пропал с радаров

Анчелотти: после работы в «Наполи» и «Эвертоне» многие думали, что я пропал с радаров
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что всё ещё не потерял страсть к своей работе.

«У меня всё та же страсть, что и всегда, и я живу матчами, игрой. Это моя работа. Я всегда сохранял внутренний баланс, который позволял мне преодолевать моменты, которые не всегда были позитивными. После работы в «Наполи» и «Эвертоне» многие думали, что я пропал с радаров и что я дурак, который уже стареет», — приводит слова Анчелотти Relevo со ссылкой на Il Giornale.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

65-летний специалист тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год, а затем с 2021 года по нынешнее время. За период своей карьеры в мадридском клубе Анчелотти трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза выигрывал чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. За свою тренерскую карьеру Карло также успел поработать в «Парме», «Ювентусе», «Милане», «Челси», «ПСЖ», «Баварии» и «Наполи».

Материалы по теме
Анчелотти: если осенью Кроос передумает завершать карьеру, то мы начнём всё сначала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android