Анчелотти: после работы в «Наполи» и «Эвертоне» многие думали, что я пропал с радаров

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что всё ещё не потерял страсть к своей работе.

«У меня всё та же страсть, что и всегда, и я живу матчами, игрой. Это моя работа. Я всегда сохранял внутренний баланс, который позволял мне преодолевать моменты, которые не всегда были позитивными. После работы в «Наполи» и «Эвертоне» многие думали, что я пропал с радаров и что я дурак, который уже стареет», — приводит слова Анчелотти Relevo со ссылкой на Il Giornale.

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65-летний специалист тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год, а затем с 2021 года по нынешнее время. За период своей карьеры в мадридском клубе Анчелотти трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза выигрывал чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. За свою тренерскую карьеру Карло также успел поработать в «Парме», «Ювентусе», «Милане», «Челси», «ПСЖ», «Баварии» и «Наполи».