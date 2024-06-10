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Карпин сообщил, когда теперь соберётся сборная России, и высказал пожелания по соперникам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда в следующий раз соберётся национальная команда. Также Карпин высказал свои пожелания по поводу будущих соперников россиян.

— У вас есть понимание, когда сборная соберётся в следующий раз?

— В следующее окно ФИФА — в сентябре. Когда ей ещё собираться?

— По соперникам ясности нет?

— У меня нет.

— А пожелания?

— Хотелось бы соперника как можно сильнее. С любого континента, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Игра закончилась разгромной победой россиян.