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Карпин сообщил, когда теперь соберётся сборная России, и высказал пожелания по соперникам

Карпин сообщил, когда теперь соберётся сборная России, и высказал пожелания по соперникам
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда в следующий раз соберётся национальная команда. Также Карпин высказал свои пожелания по поводу будущих соперников россиян.

— У вас есть понимание, когда сборная соберётся в следующий раз?
— В следующее окно ФИФА — в сентябре. Когда ей ещё собираться?

— По соперникам ясности нет?
— У меня нет.

— А пожелания?
— Хотелось бы соперника как можно сильнее. С любого континента, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Игра закончилась разгромной победой россиян.

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