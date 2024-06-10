Карпин сообщил, когда теперь соберётся сборная России, и высказал пожелания по соперникам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда в следующий раз соберётся национальная команда. Также Карпин высказал свои пожелания по поводу будущих соперников россиян.
— У вас есть понимание, когда сборная соберётся в следующий раз?
— В следующее окно ФИФА — в сентябре. Когда ей ещё собираться?
— По соперникам ясности нет?
— У меня нет.
— А пожелания?
— Хотелось бы соперника как можно сильнее. С любого континента, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Ранее, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Игра закончилась разгромной победой россиян.