Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему «Лацио» отказался от покупки Сперцяна

Стало известно, почему «Лацио» отказался от покупки Сперцяна
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдёт в «Лацио», который ранее интересовался футболистом. Римский клуб выбрал стратегию покупки футболистов стоимостью до € 5 млн, поэтому Сперцян является чересчур дорогим вариантом для «Лацио», информирует Cittaceleste.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к армянскому футболисту проявляют команды из Франции, Бельгии и Нидерландов.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Хвича и Сафонов едут в Париж, а Сперцян заменит Ройса. Главные трансферные новости недели
Хвича и Сафонов едут в Париж, а Сперцян заменит Ройса. Главные трансферные новости недели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android