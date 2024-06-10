«Сегодня кажется, будто этого не было». Габулов — о периоде в ЦСКА

Бывший голкипер ПФК ЦСКА Владимир Габулов поделился воспоминаниями о выступлениях за армейский клуб. Напомним, Габулов выступал за ЦСКА с 2004 по 2006 год, а также в 2011-м.

— А воспоминаний карьерных больше откуда? Из какого клуба?

— Позитивных или негативных (улыбается)? Позитивных, конечно, из ЦСКА, потому что это было просто, опять же, это какой-то космос был в тот период. Сегодня это кажется, как будто этого всего не было. Так было давно. Происходило такое, чего до этого в нашей стране не было, в российскую бытность, по крайней мере. И Кубок УЕФА, и Суперкубок, и регулярные чемпионства, и три трофея за сезон. Оно всё так шло одно за одним, по накатанной, как будто так и должно было быть, но эмоции от каждого этого эпизода, несмотря на то что я там не играл, это было просто незабываемо.

Да, потом ты это всё анализируешь уже, как, что всё происходило, которые ребята с тобой в коллективе были, как все росли, как ментально все развивались, как уровень мастерства у всех рос и вырос до такого уровня, которого до этого, допустим, в российскую бытность не было, ни у кого, — заявил Габулов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».