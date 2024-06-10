Габулов рассказал, каково быть запасным вратарём ЦСКА при Акинфееве

Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов рассказал, каково быть запасным вратарём армейцев при многолетнем лидере команды Игоре Акинфееве. Напомним, Габулов выступал за ЦСКА с 2004 по 2006 год, а также в 2011-м.

«Во-первых, у нас коллектив был выстроен просто вот идеально. И весь коллектив команды и наш мини-коллектив вратарский, во главе которого Вячеслав Викторович Чанов находился. У нас были отличные взаимоотношения среди всех трёх вратарей. И Веня Мандрыкин, и Игорь Акинфеев. Вот внутри нас не было такого разделения, что Игорь первый, кто-то второй, кто-то третий. То есть мы все три полноценные единицы были. Играл Игорь, мы ему помогали. Если не играл, кто-то другой играл. То же самое в плане поддержки, в плане подсказа, совета и так далее. И это очень важная вещь.

Но находиться в этой ситуации очень тяжело. И я вот в какой-то момент уже понял, что не могу. Элементарно мне так хотелось играть в футбол, что я не мог смотреть футбол по телевизору. То есть когда ты, допустим, на скамейке, либо в тренировочном процессе, ты как профессионал, ты эти эмоции отметаешь, работаешь, выполняешь свою задачу, прогрессируешь, самоотдача и так далее. Но когда ты приходишь домой и показывают какие-то футбольные матчи, то ты не можешь его рассмотреть. Вот мне настолько было это тяжело, мне хотелось играть, и я понимал, что я уже готов, я хочу», — заявил Габулов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».