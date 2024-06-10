Аленичев — о Карпине в сборной: не вижу никакого смысла делать какие-то перемены

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о продолжении работы Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды России.

«Думаю, что на 99% Валера будет в сборной. Не вижу никакого смысла делать какие-то перемены. Мне кажется, что и в РФС это прекрасно понимают.

Как можно оценить работу тренера, перед которым не стоит глобальных задач? Очень сложно. Самое главное, что он подтягивает молодых игроков, которые сейчас выделяются в нашем чемпионате, даёт им игровую практику. А играть одним составом товарищеские матчи, считаю, неправильно. Так что абсолютно правильное решение принимается со стороны главного тренера», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера. Действующее трудовое соглашение специалиста с РФС истекает этим летом. Также Карпин возглавляет футбольный клуб «Ростов».