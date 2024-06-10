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Валерий Овчинников: не вижу смысла менять Карпина в сборной России

Валерий Овчинников: не вижу смысла менять Карпина в сборной России
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о возглавляющем сборную России Валерии Карпине.

«Карпин не отказывается от поста главного тренера. С ним просто ещё не подписан контракт. Любой человек в такой ситуации чувствует себя неуверенно. Поэтому и сказал, что может закончить со сборной. Но за последние игры сборная доказала, что Карпин всё делает правильно. Я не вижу сейчас смысла менять тренера. Последняя игра показала, что он делает работу правильно», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера. Действующее трудовое соглашение специалиста с РФС истекает этим летом. Также Карпин возглавляет футбольный клуб «Ростов».

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