Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил первый сезон Арсена Захаряна в Испании. Напомним, футболист перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Первый год я бы назвал годом адаптации. Весь сезон у Захаряна ушёл на неё. Это нормальное явление, и слава богу, что в «Реале Сосьедад» это тоже понимают. И с тренером, и со спортивным директором клуба (Роберто Олабе. — Прим. «Чемпионата») я на связи. С обоими играл в «Реале Сосьедад». Периодически навожу у них справки о Захаряне — они-то его каждый день видят», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.