Александр Мостовой: какая сегодня разница, кто является тренером сборной России?

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о продолжении работы Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды России.

«Я уже давно говорил, что совмещение постов — это неправильно. Какая сегодня разница, кто является тренером сборной? Нет разницы, потому что мы особо ни с кем не играем. Плюс у нас огромная страна, в которой множество футбольных людей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера. Действующее трудовое соглашение специалиста с РФС истекает этим летом. Также Карпин возглавляет футбольный клуб «Ростов».