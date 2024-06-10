Песьяков: никогда не выбирал отпуск дороже миллиона

Бывший голкипер «Ростова», а ныне вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, как любит проводить время в отпуске.

– Какой самый дорогой отдых у вас?

– В этом плане я не очень большой любитель. Я с большим кайфом поехал бы в Иваново, в Ярославль бы заехал, проведал бы друзей. Мы с женой всегда на эту тему спорим. Понятно, что она хочет. Она любитель полежать, скажем так, «покиснуть» на пляже, ничего не делая. Мне такой отдых через четыре дня надоедает. Мы никогда не выбирали отпуск дороже миллиона. Сейчас цены на отпуск бешенные, но у нас никогда не было заоблачных трат, — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, о подписании контракта с Сергеем Песьяковым «Крылья Советов» объявили в конце мая. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».