Трёх фанатов «Валенсии» приговорили к 8 месяцам тюрьмы за расистские оскорбления Винисиуса

Три болельщика «Валенсии» признаны виновными по делу о расистских высказываниях в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча испанской Примеры, сообщает ESPN.

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Сообщается, что фанаты «летучих мышей» были признаны виновными в «преступлении против моральной целостности» с отягчающим обстоятельством в виде расовой дискриминации и получили по восемь месяцев лишения свободы, а также болельщики должны будут выплатить судебные издержки. Также на протяжении двух лет подсудимым будет запрещено посещать футбольные стадионы, на которых проводятся матчи Ла Лиги и другие турниры под эгидой RFEF. Отмечается, что во время слушаний ответчики извинились перед футболистом, Ла Лигой и «Реалом» и сказали, что выступают за борьбу с расизмом.

Напомним, Винисиус Жуниор перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.