Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Рыбуса: Мацей хочет остаться в «Рубине», но всё зависит от условий и желания клуба

Агент Рыбуса: Мацей хочет остаться в «Рубине», но всё зависит от условий и желания клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника казанского «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался о будущем футболиста в клубе.

«Пока никаких переговоров с «Рубином» нет. Рыбус находится в Турции, отдыхает. У него контракт до первого июля. Переговоры могут начаться в любой момент или же нет. Мацей очень хочет остаться в «Рубине», но всё зависит от условий и желания клуба», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1500 тыс.

Материалы по теме
Мацей Рыбус: я бы хотел остаться в «Рубине»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android