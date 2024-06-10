Агент Рыбуса: Мацей хочет остаться в «Рубине», но всё зависит от условий и желания клуба

Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника казанского «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался о будущем футболиста в клубе.

«Пока никаких переговоров с «Рубином» нет. Рыбус находится в Турции, отдыхает. У него контракт до первого июля. Переговоры могут начаться в любой момент или же нет. Мацей очень хочет остаться в «Рубине», но всё зависит от условий и желания клуба», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1500 тыс.