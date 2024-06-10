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«Была претензия». Габулов — о конфликте со Смоловым на ЧМ-2018

«Была претензия». Габулов — о конфликте со Смоловым на ЧМ-2018
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Бывший голкипер ПФК ЦСКА и сборной России Владимир Габулов высказался о своём конфликте с нападающим Фёдором Смоловым на чемпионате мира 2018 года.

«Конфликт — это слишком такое масштабное значение… Смысл закладывается в это слово. Было высказывание с моей стороны, была претензия. Это внутреннее между мной и им, и это внутреннее того коллектива, который был тогда на чемпионате мира. Потому что оно вылилось в паненку, в высказывания в душу, в раздевалке и так далее. Но это всё равно внутреннее. Перед этим была очень длинная история взаимоотношений, формирования коллектива, подготовки, сплочённости, настроя и так далее. Но много фактов. Игра команды в том числе, в первую очередь, наверное», — заявил Габулов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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