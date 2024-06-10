Бывшая жена Сафонова обратилась в «ПСЖ», чтобы добиться от мужа выплаты алиментов

Бывшая жена вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова обратилась в футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», куда, по данным СМИ, должен перейти россиянин. Анастасия направила письмо в «ПСЖ» в связи с отсутствием выплат по алиментам от экс-супруга, об этом сообщил юрист девушки Максим Шилов.

«Алименты и задолженности не погашены. В настоящий момент мы обратились в «ПСЖ» с соответствующими заявлениями, также семья Анастасии ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства там. Да, мы обратились прямо в клуб, но существо запросов не могу раскрыть. Пока не было ответа от «ПСЖ», только сегодня обратились.

Насколько мне известно, никто не отменял постановление на ограничения на выезд из России. Также сам его переход в «ПСЖ» и работа на иностранную организацию никак не отменяет того факта, что во Франции также есть законы, обязывающие отца содержать своих детей», — приводит слова Шилова ТАСС.