Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тебас — о приговоре по делу о расизме в адрес Винисиуса: отличная новость для Испании

Тебас — о приговоре по делу о расизме в адрес Винисиуса: отличная новость для Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о приговоре в отношении трёх фанатов «Валенсии» по делу о расизме в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Этот приговор – отличная новость для борьбы с расизмом в Испании. Он возмещает ущерб, нанесённый Винисиусу, и посылает чёткий сигнал людям, которые приходят на стадион, чтобы оскорблять: Ла Лига их обнаружит, сообщит о них, и для них наступят уголовные последствия», — приводит слова Тебаса AS.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, ранее стало известно, что три болельщика «Валенсии» признаны виновными по делу о расистских высказываниях в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча испанской Примеры. Отмечалось, что фанаты «летучих мышей» были признаны виновными в «преступлении против моральной целостности» с отягчающим обстоятельством в виде расовой дискриминации и получили по восемь месяцев лишения свободы. Также болельщики должны будут выплатить судебные издержки.

Материалы по теме
Трёх фанатов «Валенсии» приговорили к 8 месяцам тюрьмы за расистские оскорбления Винисиуса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android