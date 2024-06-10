Тебас — о приговоре по делу о расизме в адрес Винисиуса: отличная новость для Испании

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о приговоре в отношении трёх фанатов «Валенсии» по делу о расизме в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Этот приговор – отличная новость для борьбы с расизмом в Испании. Он возмещает ущерб, нанесённый Винисиусу, и посылает чёткий сигнал людям, которые приходят на стадион, чтобы оскорблять: Ла Лига их обнаружит, сообщит о них, и для них наступят уголовные последствия», — приводит слова Тебаса AS.

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Напомним, ранее стало известно, что три болельщика «Валенсии» признаны виновными по делу о расистских высказываниях в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча испанской Примеры. Отмечалось, что фанаты «летучих мышей» были признаны виновными в «преступлении против моральной целостности» с отягчающим обстоятельством в виде расовой дискриминации и получили по восемь месяцев лишения свободы. Также болельщики должны будут выплатить судебные издержки.