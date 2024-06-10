Сарри: уход из «Челси» был фундаментальной ошибкой в моей карьере

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Лацио» и «Челси» Маурицио Сарри высказался об уходе из английского клуба.

«Уход из «Челси» был фундаментальной ошибкой в моей карьере. У меня было всё необходимое, чтобы остаться. Однако это сложный клуб, в котором, скорее всего, не удастся закончить второй сезон, как это не удалось практически никому.

По крайней мере, мне нужно было остаться в английской Премьер-лиге. Я совершил огромную ошибку, которой должен был избежать. Желание вернуться в Италию должно было уступить желанию остаться в АПЛ, но этого не произошло», — приводит слова Сарри Chelsea News со ссылкой на Sky Sport Italia.

Последним место работы Сарри был «Лацио» (с июня 2021 по март 2024 года). Также за свою профессиональную карьеру 65-летний специалист поработал в «Вероне», «Эмполи», «Наполи», «Ювентусе» и «Челси».

Среди выигранных трофеев на счету Сарри Кубок Италии с «Ювентусом» в сезоне-2019/2020 и Лига Европы с «Челси» в сезоне-2018/2019.