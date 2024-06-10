Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной России Карпин назвал фаворитов Евро-2024

Главный тренер сборной России Карпин назвал фаворитов Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем чемпионате Европы — 2024.

— За групповой стадией внимательно точно не буду следить. Все матчи — точно нет, какие-то игры выборочно посмотрю. За плей-офф, наверное, более пристально буду наблюдать.

— Симпатии на чьей стороне будут? Испания, Сербия, может быть, Грузия?
— Скорее всего, Сербия, Испания.

— Кто вам видится фаворитами?
— Как обычно — Франция, Испания, Португалия, Германия. Возможно, кто-то ещё выстрелит, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В пятницу, 14 июня, начнётся чемпионат Европы — 2024. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Материалы по теме
«Может, это последний мой матч в сборной России». Большое интервью с Карпиным
Эксклюзив
«Может, это последний мой матч в сборной России». Большое интервью с Карпиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android