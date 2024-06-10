Главный тренер сборной России Карпин назвал фаворитов Евро-2024

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем чемпионате Европы — 2024.

— За групповой стадией внимательно точно не буду следить. Все матчи — точно нет, какие-то игры выборочно посмотрю. За плей-офф, наверное, более пристально буду наблюдать.

— Симпатии на чьей стороне будут? Испания, Сербия, может быть, Грузия?

— Скорее всего, Сербия, Испания.

— Кто вам видится фаворитами?

— Как обычно — Франция, Испания, Португалия, Германия. Возможно, кто-то ещё выстрелит, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В пятницу, 14 июня, начнётся чемпионат Европы — 2024. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.