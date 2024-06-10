Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен окончательный состав сборной Польши на Евро-2024

Стал известен окончательный состав сборной Польши на чемпионат Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

Состав сборной Польши:

Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус», Италия), Лукаш Скорупски («Болонья», Италия), Марцин Булка («Ницца», Франция).

Защитники: Бартош Берешиньски («Эмполи», Италия), Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Павел Давидович («Верона», Италия), Якуб Кивёр («Арсенал», Англия), Тимотеуш Пухач («Кайзерслаутерн», Германия), Бартош Саламон («Лех», Польша), Себастьян Валукиевич («Эмполи», Италия).

Полузащитники: Пшемыслав Франковски («Ланс», Франция), Камил Гросицки («Краковия», Польша), Якуб Модер («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия), Якуб Петровски («Лудогорец», Болгария), Тарас Романчук («Ягеллония», Польша), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед», США), Себастьян Шиманьски («Фенербахче», Турция), Дамиан Шиманьски (АЕК, Греция), Кацпер Урбаньский («Болонья», Италия), Никола Залевски («Рома», Италия), Пётр Зелиньски («Наполи», Италия).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона», Испания), Аркадиуш Милик («Ювентус», Италия), Кароль Свидерски («Верона», Италия), Кшиштоф Пёнтек («Истанбул», Турция), Адам Букса («Антальяспор», Турция).

На групповом этапе (группа D) сборная Польши встретится с Нидерландами (16 июня), Австрией (21 июня) и Францией (25 июня).