Стала известна заявка сборной Румынии на Евро-2024

Официальный сайт УЕФА опубликовал окончательную заявку национальной команды Румынии на чемпионат Европы — 2024.

Вратари: Хорациу Молдован («Атлетико»), Флорин Ницэ («Газиантеп»), Штефан Тырновану (ФКСБ).

Защитники: Никушор Банку («Университатя» Крайова), Андрей Буркэ (Аль-Охдуд), Раду Дрэгушин («Тоттенхэм»), Василе Могош (ЧФР), Йонуц Неделчяру («Палермо»), Богдан Раковицан («Ракув»), Андрей Рацю («Райо Вальекано»), Адриан Рус («Пафос»).

Полузащитники: Александру Чикылдэу («Коньяспор»), Янис Хаджи («Алавес»), Мариус Марин («Пиза»), Рэзван Марин («Эмполи»), Дариус Олару (ФКСБ), Деян Сореску («Газиантеп»), Николае Станчу («Дамак»), Адриан Шут (ФКСБ).

Нападающие: Денис Алибек («Муайтер»), Даниэл Бырлиджа (ЧФР), Флоринел Коман (ФКСБ), Денис Дрэгуш («Газиантеп»), Деннис Ман («Парма»), Валентин Михэйлэ («Парма»), Джордже Пушкаш («Бари»).

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года стартует в пятницу, 14 июня. Сборная Румынии начнёт свой путь на турнире с группы E, где её соперниками станут национальные команды Бельгии, Словакии и Украины. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.