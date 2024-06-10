Игорь Шалимов: не вижу проблем в продлении контракта Карпина со сборной России

Известный отечественный тренер Игорь Шалимов высказался о сотрудничестве сборной России с главным тренером Валерием Карпиным.

«Давайте отследим, как всё начиналось с Карпиным и сборной России. Изначально ситуация была такова, что Карпин — тренер «Ростова», и ему предлагают возглавить сборную. То есть сборная была готова на совмещение — там я не увидел никакой логики. Можно вспомнить «Динамо» Киев, сборную СССР и Лобановского — 13 человек было из «Динамо». Или взять Романцева, сборную России и «Спартак» — то же самое. В этих примерах я вижу логику. Но в шаге с Карпиным, «Ростовом» и сборной я логики не увидел, потому что здесь нет речи о базовой команде.

Но потом всё поменялось. Валерий Георгиевич ушёл из «Ростова» и стал тренировать национальную команду. Когда нас отстранили, Карпин вернулся в «Ростов», чтобы не сидеть просто так. Здесь совсем другая ситуация. Сейчас Карпин — тренер сборной России и совмещает с «Ростовом». Это абсолютно разные вещи.

Мешает ли сегодняшнее совмещение сборной? Нет. Сейчас нет официальных турниров. А у Валерия Георгиевича хватает сил. Тут проблема только в «Ростове». Клуб может сказать: «Валерий Георгиевич, работа в сборной влияет на результат, поэтому уходи оттуда». Но такое невозможно, потому что у них товарищеские отношения и всё решается спокойно. Если Карпина, сборную и «Ростов» всё устраивает, то зачем вообще искать проблемы?

Поэтому для меня продление контракта выглядело бы логично. Тем более последние результаты показывают, что есть настрой и игра. Если раньше говорили, что настроя нет, то сейчас это поменялось. Думаю, Карпин заслуживает продления в сборной России. Я не вижу здесь вообще никаких проблем, не вижу причин для претензий к РФС», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.