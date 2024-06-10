Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной России Карпин назвал сроки восстановления Головина после травмы

Главный тренер сборной России Карпин назвал сроки восстановления Головина после травмы
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о травме российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин восстанавливается. К следующему сезону должен быть готов», — сказал Валерий Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Александр Головин — воспитанник академии московского ПФК ЦСКА. К французскому клубу российский полузащитник присоединился летом 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.

Материалы по теме
«Может, это последний мой матч в сборной России». Большое интервью с Карпиным
Эксклюзив
«Может, это последний мой матч в сборной России». Большое интервью с Карпиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android