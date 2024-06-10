Главный тренер сборной России Карпин назвал сроки восстановления Головина после травмы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о травме российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин восстанавливается. К следующему сезону должен быть готов», — сказал Валерий Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Александр Головин — воспитанник академии московского ПФК ЦСКА. К французскому клубу российский полузащитник присоединился летом 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.