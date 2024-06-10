Стала известна окончательная заявка сборной Словакии на чемпионат Европы — 2024

Официальный сайт УЕФА опубликовал окончательную заявку национальной команды Словакии на чемпионат Европы — 2024.

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Генрих Равас («Нью-Инглэнд»), Марек Родак («Фулхэм»).

Защитники: Вернон Де Марко («Хатта»), Норберт Дьёмбер («Салернитана»), Давид Ганцко («Фейеноорд»), Себастьян Коша («Спартак» Трнава), Адам Оберт («Кальяри»), Петер Пекарик («Герта»), Милан Шкриньяр («Пари Сен-Жермен»), Денис Вавро («Копенгаген»).

Полузащитники: Ласло Бенеш («Гамбург»), Матуш Беро («Бохум»), Ондрей Дуда («Верона»), Патрик Грошовски («Генк»), Юрай Куцка («Слован» Братислава), Станислав Лоботка («Наполи»), Томаш Риго («Острава»).

Нападающие: Роберт Боженик («Боавишта»), Давид Дюриш («Асколи»), Лукаш Гараслин («Спарта» Прага), Лео Зауэр («Фейеноорд»), Иван Шранц («Славия» Прага), Давид Стрелец («Слован» Братислава), Томаш Суслов («Верона»), Любомир Тупта («Слован» Либерец).

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года стартует в пятницу, 14 июня. Сборная Словакии начнёт свой путь на турнире с группы E, где её соперниками станут национальные команды Бельгии, Румынии и Украины. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.