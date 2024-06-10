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Даку и Митай попали в окончательный состав сборной Албании на Евро-2024

Даку и Митай попали в окончательный состав сборной Албании на Евро-2024
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Стал известен окончательный состав сборной Албании на чемпионат Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

Отметим, что в заявку сборной Албании на предстоящий турнир попали два игрока из РПЛ — нападающий Мирлинд Даку («Рубин») и защитник Марио Митай («Локомотив»).

Вратари: Томас Стракоша («Брентфорд»), Этрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»).

Защитники: Насер Алийи («Волунтари»), Арлинд Айети («ЧФР Клуж»), Марио Митай («Локомотив»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Берат Джимсити («Аталанта»), Энеа Михай («Фамаликан»), Иван Балиу («Райо Вальекано»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбула («Сассуоло»).

Полузащитники: Казим Лячи («Спарта Прага»), Кристьян Аслани («Интер»), Юльбер Рамадани («Лечче»), Ясир Асани («Кванчжу»), Клаус Гясула («Дармштадт»), Амир Абраши («Грассхопер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Эрнест Мучи («Бешикташ»), Медон Бериша («Лечче»).

Нападающие: Армандо Броя («Фулхэм»), Рей Манай («Сивасспор»), Мирлинд Даку («Рубин»), Таульянт Сефери («Бани Яс»), Арбёр Ходжа («Динамо» Загреб).

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