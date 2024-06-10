Нападающий «Динамо» Тюкавин: поражение в Краснодаре до сих пор держится в голове

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин признался, что до сих пор вспоминает поражение от «Краснодара» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Напомним, бело-голубые проиграли «быкам» и лишились шансов на золотые медали.

«Тяжело себя было заставить тренироваться в эти пять дней после игры в Краснодаре. Поражение в Краснодаре всё ещё держится в голове. А так, чтобы именно отходил, — наверное, дня два», — приводит слова Тюкавина «Известия».

«Динамо» в итоге завершило сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отстав от «Зенита» на одно очко. Сине-бело-голубые стали чемпионами России, а «Краснодар» занял второе место.