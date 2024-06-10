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Главный тренер сборной России Карпин назвал главные открытия сезона-2023/2024 в РПЛ

Главный тренер сборной России Карпин назвал главные открытия сезона-2023/2024 в РПЛ
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал главные открытия минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. Он выделил Аббосбека Файзуллаева из московского ПФК ЦСКА и Илью Ваханию из «Ростова».

«Кого-то называл уже. Файзуллаев, Вахания, а третьего не помню», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России сезона-2023/2024. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Для «Зенита» чемпионство в минувшем сезоне стало шестым подряд. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок и Суперкубок страны.

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