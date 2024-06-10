Аленичев: сборная Казахстана как минимум не станет хуже при Черчесове, чем была при Адиеве

Бывший футболист сборной России и экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

«Для меня это стало неожиданностью. Я надеялся, что Станислав Саламович останется в России, и, если не ошибаюсь, он и сам говорил об этом после «Ференцвароша». Думаю, он до последнего надеялся получить предложение от московских команд, но руководители этих клубов решили идти другим путём.

У казахов были достижения при Магомеде Адиеве, сейчас к ним снова пришёл квалифицированный тренер. Сборная Казахстана как минимум не станет хуже при Черчесове, и хотелось бы, чтобы она стала сильнее и выступила ещё лучше. У Станислава Саламовича есть дух победителя, он показал это в сборной России и зарубежных клубах. Уверен, что руководители федерации поставили перед Черчесовым задачу выйти на чемпионат мира, хотелось бы, чтобы он решил её, хотя будет нелегко», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».