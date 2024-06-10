Карпин: за год во Франции Кузяев точно хуже не стал

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о выступлениях Далера Кузяева в чемпионате Франции. Напомним, российский полузащитник играет за «Гавр».

«Не знаю, окреп там Далер физически или нет, но хуже точно не стал. Как минимум», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.