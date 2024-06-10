Тренер Хорватии Далич рассказал о различиях между нынешней сборной и командой с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о различиях в национальной команде на прошедшем чемпионате мира — 2022 в Катаре и предстоящем Евро-2024.

«У нас есть более молодые игроки, у которых теперь на два года игрового времени больше, особенно у Шутало и Гвардиола, но большой разницы нет. Может быть, мы немного изменим стиль игры, но придерживаемся одной и той же тактики. Мы объединяем разные типы игроков, и ребята всегда реагируют правильно.

Мы взяли 18 новых игроков в Катар, больших ожиданий не было, но мы повторили успех чемпионата в России. Амбиции, большие планы и желание — нам нужно работать, чтобы оставаться такими, какие мы есть, и использовать свои возможности. Надеюсь, всё пройдёт спокойно», — приводит слова Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Хорватии находится в одной группе с Испанией, Италией и Албанией.