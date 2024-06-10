Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Хорватии Далич рассказал о различиях между нынешней сборной и командой с ЧМ-2022

Тренер Хорватии Далич рассказал о различиях между нынешней сборной и командой с ЧМ-2022
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о различиях в национальной команде на прошедшем чемпионате мира — 2022 в Катаре и предстоящем Евро-2024.

«У нас есть более молодые игроки, у которых теперь на два года игрового времени больше, особенно у Шутало и Гвардиола, но большой разницы нет. Может быть, мы немного изменим стиль игры, но придерживаемся одной и той же тактики. Мы объединяем разные типы игроков, и ребята всегда реагируют правильно.

Мы взяли 18 новых игроков в Катар, больших ожиданий не было, но мы повторили успех чемпионата в России. Амбиции, большие планы и желание — нам нужно работать, чтобы оставаться такими, какие мы есть, и использовать свои возможности. Надеюсь, всё пройдёт спокойно», — приводит слова Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Хорватии находится в одной группе с Испанией, Италией и Албанией.

Материалы по теме
Далич: Гвардиол — игрок настоящего и будущего, он станет одним из лучших защитников в мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android