Сергей Песьяков: сезон выдался неоднозначным — не сказал бы, что много ошибался

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков подвёл итоги завершившегося сезона-2023/2024.

«Какой выдался сезон для Сергея Песьякова? Наверное, неоднозначный. Провалили старт, с тура 3-4-го. Не сказал бы, что много ошибался, но где-то не выручал. Не хватило какого-то сейва, чтобы команда победила. В целом сезон получился неровным. Но были и хорошие отрезки – начало 2024 года», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, о подписании контракта с Сергеем Песьяковым «Крылья Советов» объявили в конце мая. Ранее российский вратарь представлял футбольный клуб «Ростов». К жёлто-синим голкипер присоединился летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс. Отметим, что «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. 35-летний Сергей Песьяков ранее в своей карьере выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь» и «Шинник».