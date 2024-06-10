Карпин: если дадут € 100 млн, понятно, что лидеры «Ростова» уйдут

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, удастся ли клубу сохранить всех лидеров в летнее межсезонье.

— Есть уверенность, что всех лидеров «Ростова» сохраните?

— Откуда ей взяться? Я сейчас скажу: да, я уверен, а завтра придут и дадут за кого-то € 100 млн — и что? Если поступит огромное предложение — понятно, что лидеры уйдут, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, «Ростов» завершил сезон-2023/2024 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 43 очка в 30 матчах. Отметим также, что в последних четырёх матчах чемпионата России минувшего сезона жёлто-синие потерпели три поражения.