«Реал» опроверг слова Анчелотти об отказе участвовать в клубном чемпионате мира — 2025

Пресс-служба мадридского «Реала» выступила с заявлением относительно участия в новом клубном чемпионате мира, который состоится летом 2025 года. Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что испанский клуб откажется от участия в турнире.

«Реал» Мадрид сообщает, что его участие в новом клубном чемпионате мира, который будет организован ФИФА в сезоне-2024/2025, ни разу не ставилось под сомнение. Поэтому наш клуб, как и планировалось, примет участие в этом официальном соревновании, которое мы встречаем с гордостью и с максимальным энтузиазмом, чтобы вновь заставить миллионы наших болельщиков по всему миру мечтать о новом титуле», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Напомним, турнир пройдёт в обновлённом формате. Вместо семи клубов в турнире примут участие сразу 32 команды. Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт на стадионах в Соединённых Штатах Америки. Турнир начнётся 15 июня и продлится практически месяц — до 13 июля 2025 года.