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Тренер «Реала» Анчелотти: мои слова о КЧМ-2025 были истолкованы не так, как я предполагал

Тренер «Реала» Анчелотти: мои слова о КЧМ-2025 были истолкованы не так, как я предполагал
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его слова о том, что испанский клуб откажется от участия в клубном чемпионате мира — 2025, были неверно поняты.

«В интервью изданию Il Giornale мои слова о клубном чемпионате мира ФИФА были истолкованы не так, как я предполагал. Ничто не может быть дальше от моих интересов, чем отказ от возможности сыграть в турнире, который я считаю отличной возможностью продолжить борьбу за главные титулы с мадридским «Реалом», — написал Анчелотти на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, турнир пройдёт в обновлённом формате. Вместо семи клубов в турнире примут участие сразу 32 команды. Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт на стадионах в Соединённых Штатах Америки. Турнир начнётся 15 июня и продлится практически месяц — до 13 июля 2025 года.

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