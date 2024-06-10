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«Динамо» объявило о продлении контракта с Эли Дасой

«Динамо» объявило о продлении контракта с Эли Дасой
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Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с защитником Эли Дасой. Срок соглашения сторон продлён ещё на год.

«Эли Даса — в «Динамо» ещё на год. У израильтянина активировалась опция продления контракта на сезон-2024/2025. В прошедшем футбольном году защитник провёл на поле 20 матчей и отдал две голевые передачи. Работаем дальше, Эли», — написала пресс-служба бело-голубых.

Всего в нынешнем сезоне в рамках Российской Премьер-Лиги 30-летний Даса провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. «Динамо» финишировало на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/2024. Бело-голубые могли стать чемпионом страны, но в последнем матче РПЛ проиграли «Краснодару», уступив первое место «Зениту».

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