«Динамо» объявило о продлении контракта с Эли Дасой

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с защитником Эли Дасой. Срок соглашения сторон продлён ещё на год.

«Эли Даса — в «Динамо» ещё на год. У израильтянина активировалась опция продления контракта на сезон-2024/2025. В прошедшем футбольном году защитник провёл на поле 20 матчей и отдал две голевые передачи. Работаем дальше, Эли», — написала пресс-служба бело-голубых.

Всего в нынешнем сезоне в рамках Российской Премьер-Лиги 30-летний Даса провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. «Динамо» финишировало на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/2024. Бело-голубые могли стать чемпионом страны, но в последнем матче РПЛ проиграли «Краснодару», уступив первое место «Зениту».