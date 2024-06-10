Заур Тедеев: для развития футбола, для России «Акрон» делает очень многое

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что тольяттинский клуб многое делает для развития футбола в России.

— Разговаривали с руководством о следующем сезоне, какое целеполагание?

— Нам надо хорошо переосмыслить последние полгода, которые мы провели вместе, это было безумно сложным периодом. «Акрон» для развития футбола, даже не побоюсь этого слова, для России делает очень многое. Это и академия, и сегменты молодёжного футбола, вторая, основная команда. Мы все работаем в унисон как единое целое, это самое главное. Проект очень амбициозен, у таких клубов, как «Акрон», большое будущее, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.