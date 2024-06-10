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Карпин: без официальных матчей сложнее находить ответы на многочисленные вопросы

Карпин: без официальных матчей сложнее находить ответы на многочисленные вопросы
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о специфике подготовки национальной команды в условиях отстранения от официальных турниров. По его словам, к товарищеским играм сборную готовить сложнее, чем к официальным.

«Однозначно сложнее без официальных матчей. Когда есть отборочные матчи, тогда всё всем понятно — и болельщикам, и тренерам, и прежде всего футболистам. Когда этого нет, сложнее находить ответы на многочисленные вопросы», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается во многих других видах спорта.

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