Аленичев: пока у «Зенита» есть бразильцы, ни одной российской команде не стать чемпионом

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Может быть, с моей стороны прозвучит нескромно, но, пока у «Зенита» есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами. В минувшем сезоне интрига была до последнего тура, «Динамо» и «Краснодар» имели шансы выиграть титул, но сильнее всех вновь стала команда Сергея Семака», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России сезона-2023/2024. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.