Тренер «Акрона» Тедеев назвал самые сильные клубы РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, какие клубы считает самыми сильными в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак». Эти клубы боролись за чемпионство длительное время, потом осталась тройка. «Ростов» мне тоже очень нравился в этом сезоне, как и ранее. У клубов могут быть разные возможности, это тоже имеет значение. «Крылья Советов» тоже играли в очень интересный футбол», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры. Отметим, что чемпионом России по итогам минувшего сезона стал «Зенит».