Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев назвал самые сильные клубы РПЛ

Тренер «Акрона» Тедеев назвал самые сильные клубы РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, какие клубы считает самыми сильными в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак». Эти клубы боролись за чемпионство длительное время, потом осталась тройка. «Ростов» мне тоже очень нравился в этом сезоне, как и ранее. У клубов могут быть разные возможности, это тоже имеет значение. «Крылья Советов» тоже играли в очень интересный футбол», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры. Отметим, что чемпионом России по итогам минувшего сезона стал «Зенит».

Материалы по теме
Заур Тедеев: для развития футбола, для России «Акрон» делает очень многое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android